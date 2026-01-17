Rauch über der Uni Kiel: Photovoltaikanlage in Flammen

Kiel (dpa/lno) –

Auf dem Dach eines fünfgeschossigen Gebäudes der Christian-Albrechts-Universität in Kiel ist am Mittag ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Anrufer machten auf die Feuer- und Rauchentwicklung auf dem Dach des Gebäudes der philosophischen Fakultät aufmerksam, wie die Feuerwehr Kiel mitteilte.

Schnelle Löscharbeiten verhindern Schlimmeres

Die rund 70 Einsatzkräfte stellten demnach fest, dass die Photovoltaik-Anlage in Brand geraten war. Die Flammen seien schnell unter Kontrolle gebracht worden, wodurch ein Ausbreiten auf das Innere des Gebäudes verhindert worden sei. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Wie das Feuer ausgebrochen ist und wie hoch der entstandene Schaden ist, sei Bestandteil der Ermittlungen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.