Rauch in Schweinestall – Dutzende Tiere sterben

17. März 2026 15:56
Drei Schweine wurden nach Polizei-Angaben aus dem brennenden Stall gerettet. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa
Drei Schweine wurden nach Polizei-Angaben aus dem brennenden Stall gerettet. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bad Iburg (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einem Stall in Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) sind Dutzende Schweine verendet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei starben 66 Tiere – wohl infolge einer starken Rauchentwicklung in dem Gebäude. Drei Schweine konnten gerettet werden. Diese Schweine würden nun von Veterinären des Landkreises untersucht, wie ein Polizeisprecher sagte. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. 

Ausgelöst worden sein soll der Brand am Mittag durch einen technischen Defekt. Die genauen Umstände waren zunächst unklar. Danach sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, sagte der Polizeisprecher. Die Feuerwehr rückte an, um den Brand zu löschen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:260317-930-829233/1

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite