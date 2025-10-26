Rauch in Kellerküche – Seniorin tot in Haus gefunden

Osnabrück (dpa/lni) –

Eine 85 Jahre alte Frau ist in einem Reihenhaus in Osnabrück tot aufgefunden worden. Gegen 11.10 Uhr hatten Zeugen Rauch aus einer Küche im Untergeschoss des Hauses bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehr und Polizei rückten an und fanden die Seniorin nicht ansprechbar vor. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Rauch vom Herd in der Kellerküche ausgegangen. Ob die Rauchentwicklung zum Tod der Frau geführt hat, ist noch unklar. Die Hintergründe des Vorfalls seien derzeit Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei. Der Brandort wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.