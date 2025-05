Raubüberfall mit einem Toten – Verdächtiger gefasst

Ein 42-Jähriger wird am Hauptbahnhof Hannover gestoßen und stürzt – er stirbt wenige Tage später. Die Polizei fasst nun einen Verdächtigen. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Nach einem Raubüberfall mit einem Toten in der Nähe des Hauptbahnhofes Hannover hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Eine Streife habe den 59-Jährigen am Donnerstagnachmittag «im Außenbereich» des Hauptbahnhofes festgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Hintergrund ist ein Zeugenhinweis – ob sich der Verdacht gegen den 59-Jährigen erhärtet, werden den Polizeiangaben zufolge die Ermittlungen zeigen. Gegen den Mann wird wegen Raubes mit Todesfolge ermittelt. Zuvor hatte die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» berichtet.

Die Tat ereignete sich am Morgen des 1. Mai: Der Verdächtige soll einen 42-Jährigen in der Nähe am Hauptbahnhof geschubst haben und mit dessen Rucksack geflüchtet sein. Der jüngere Mann stürzte und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er kam ins Krankenhaus, wenige Tage später starb er.