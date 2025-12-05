Raubüberfall in Kiel: Täter sperren Ehepaar in den Keller

Kiel (dpa/lno) –

Im Kieler Stadtteil Pries-Friedrichsort ist ein Mann bei einem Überfall auf sein Zuhause verletzt worden. Die maskierten Täter drangen in das Einfamilienhaus eines Ehepaars ein und forderten mutmaßlich unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie sperrten die Eheleute am Mittwochabend in den Keller, wobei es zu einer Auseinandersetzung mit dem Ehemann kam, der mit einem Messer verletzt wurde.

Die Täter sind noch immer auf der Flucht. Aufgrund der laufenden Fahndung gab es zunächst keine Angaben zu den Hintergründen und der erbeuteten Geldsumme.