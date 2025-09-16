Raubüberfälle auf Tankstellen – zwei weitere Festnahmen

Nordhorn (dpa/lni) –

Nach Raubüberfällen auf Tankstellen in Nordhorn und Umgebung sind bei Durchsuchungen zwei weitere Verdächtige festgenommen worden. Die 21 und 23 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, schwere Straftaten begangen zu haben, teilte die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mit. Unter anderem sollen sie im Juli dieses Jahres an einem schweren Raub auf eine Tankstelle an der Veldhauser Straße in Nordhorn beteiligt gewesen sein.

Der Haftrichter beim Amtsgericht Osnabrück habe gegen beide Beschuldigte Untersuchungshaft erlassen, hieß es. Die Polizei berichtete, sie sei am Dienstag in den frühen Morgenstunden bei mehreren Durchsuchungen im Einsatz gewesen. Nun folge die umfassende Auswertung der sichergestellten Beweismittel.

In der vergangenen Woche waren bei Durchsuchungen im Zusammenhang mit der Raubserie zwei Verdächtige im Alter von 21 und 27 Jahren festgenommen worden. Der 21-Jährige kam in Untersuchungshaft, wie die Beamten danach mitgeteilt hatten. Gegen den 27-Jährigen wurde demnach ein Haftbefehl erlassen und außer Vollzug gesetzt. Zuvor hatten Einsatzkräfte mehrere Gebäude in Nordhorn, im Bereich Nienburg, in Hannover und in Bottrop in Nordrhein-Westfalen durchsucht.