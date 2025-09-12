Raubüberfälle auf Tankstellen – zwei Männer festgenommen

Nordhorn (dpa/lni) –

Nach mehreren Raubüberfällen auf Tankstellen in Nordhorn und Umgebung hat die Polizei zwei Verdächtige im Alter von 27 und 21 Jahren festgenommen. Der 21-Jährige sei inzwischen in Untersuchungshaft, teilten die Beamten mit. Gegen den 27-Jährigen wurde demnach ein Haftbefehl erlassen und außer Vollzug gesetzt. Zuvor hatten Einsatzkräfte mehrere Gebäude in Nordhorn, im Bereich Nienburg, in Hannover und in Bottrop in Nordrhein-Westfalen durchsucht. Sie stellten Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden. Hintergrund der Ermittlungen ist eine Raubserie aus den Jahren 2022 und 2025. Die Männer wurden in Hannover und in Nienburg festgenommen.