Raubsaurier greift Herde an: Neue Szene im Dino-Park

Rehburg-Loccum (dpa) –

Der Dino-Park Münchehagen hat eine neue Szene mit 13 lebensgroßen Saurier-Modellen aufgebaut. Grundlage ist eine vor sieben Jahren freigelegte Spur mit über 60 Fußabdrücken eines Langhalssauriers. Das riesige Tier sei vor 140 Millionen Jahren nach einer geraden Strecke von mehr als 50 Metern plötzlich auf einem Fuß nach links abgedreht, sagte Benjamin Englich, wissenschaftlicher Leiter des Dino-Parks in Rehburg-Loccum am Donnerstag.

Dieses Manöver habe man zum Ausgangspunkt für eine erdachte Szene mit einer Herde gemacht, die von einem Raubsaurier angegriffen wird. Die Szene wurde von einer Spezialfirma digital geplant, die Modelle entstanden mit Hilfe von Großraum-3D-Druckern. In keinem anderen Park in Europa gebe es eine Szene mit so vielen Dinosauriern in Interaktion, sagte Englich.

Insgesamt sind dem Geologen zufolge jetzt 311 Dinosaurier-Modelle zu besichtigen. Zentrum des Freilichtmuseums ist das Naturdenkmal «Saurierfährten» mit mehr als 300 versteinerten Dinosaurier-Spuren, die immer noch wissenschaftlich erforscht werden.

Die Besucherresonanz seit dem Start der Saison im März sei sehr gut, berichtete der wissenschaftliche Leiter des Dino-Parks in der Nähe des Steinhuder Meeres. Englich: «Unser Vorteil in Pandemie-Zeiten ist das große Außengelände.»