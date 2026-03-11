Raubmord am Bodensee – Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Nonnenhorn (dpa) –

Mehr als eineinhalb Jahre nach dem Raubmord an einer 70-Jährigen am Bodensee hat die Polizei in Niedersachsen und Bayern zwei Verdächtige festgenommen. Die Männer sollen im Juli 2024 in Nonnenhorn (Landkreis Lindau) die Betreiberin eines Cafés umgebracht haben, um der Frau die Tageseinnahmen in vierstelliger Höhe zu rauben. Die Gastronomin hatte ihr Lokal im benachbarten Kressbronn auf der anderen Seite der Landesgrenze zu Baden-Württemberg und befand sich wohl auf dem Heimweg, als sie überfallen wurde.

Wie die Ermittler nun berichteten, wurde in Zusammenarbeit mit der dortigen Polizei in Salzgitter ein 53 Jahre alter Beschuldigter gefasst. Anschließend habe sich bei der Lindauer Kriminalpolizei ein 30-Jähriger gestellt. Die beiden Verdächtigen sind rumänische Staatsbürger.

Soko hofft auf weitere Zeugenhinweise in dem Fall

Bereits im Februar hatte ein Ermittlungsrichter in Kempten aufgrund der nach dem Verbrechen ausgewerteten Spuren Haftbefehle wegen dringenden Mordverdachts gegen die zwei Männer erlassen. Die Kripo hatte nach dem Fund der Leiche auf einem Seegrundstück eine Sonderkommission mit mehr als 20 Beamten gegründet.

Die Polizei hofft nun auf weitere Zeugenhinweise zu den Männern. Diese hätten «markante Tattoos an den Armen». Sie seien in Kressbronn und Nonnenhorn unterwegs gewesen. Die Männer sollen einen Kastenwagen mit deutscher Zulassung oder einen Pkw mit Ausfuhrkennzeichen gefahren haben. Die Kripo schließt nicht aus, dass noch weitere Personen bei den beiden Verdächtigen gewesen sein könnten.