Raub in Hamburg-Eimsbüttel: Polizei fahndet mit Hubschrauber

Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel haben zwei Täter am Freitagmittag eine oder mehrere Personen auf der Straße ausgeraubt. Sie seien anschließend auf Fahrrädern geflüchtet, sagte eine Sprecherin der Polizei Hamburg. Wer ausgeraubt wurde, was erbeutet wurde, und ob jemand verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber, konnte jedoch keinen Tatverdächtigen finden. Die Fahndungsmaßnahmen wurden nach etwa 1,5 Stunden zunächst beendet. Die weiteren Ermittlungen dauerten an.