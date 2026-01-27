Raub am Lübecker Hauptbahnhof: Polizei sucht Verdächtigen

Die Polizei sucht einen Tatverdächtigen, der am Lübecker Bahnhof einen Raub begangen haben soll. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Ein Unbekannter soll in der Nähe des Lübecker Hauptbahnhofes einem 21 Jahre alten Mann aus Ostholstein das Handy entrissen und ihn später bei der Flucht mit einer Schreckschusswaffe mehrfach beschossen haben. Das teilte die Polizeidirektion Lübeck mit.

Tatzeitpunkt sei 19.20 Uhr am Sonntagabend. Der 21-Jährige ging demnach die Straße Beim Retteich im Lübecker Stadtteil St. Lorenz-Süd entlang. Dort habe der Tatverdächtige ihn um Hilfe bei der Suche nach einer Busabfahrtszeit gebeten. Dazu sollte der Ostholsteiner auf seinem Handy nachschauen. Als er sein Handy zückte, entriss der Unbekannte es ihm und lief weg.

Täter feuert mit Schreckschusspistole

Der junge Mann lief dem Unbekannten hinterher. Plötzlich soll der Tatverdächtige eine Schreckschusspistole hervorgeholt, den Geschädigten damit bedroht und mehrfach beschossen haben. Anschließend sei der Angreifer mit einem Fahrrad geflüchtet.

Der leicht verletzte Geschädigte und eine unbeteiligte Zeugin hätten den Vorfall gleich danach bei der Polizei gemeldet. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht weitere Zeugen und Hinweise auf den mutmaßlichen Täter.