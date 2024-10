Rasta Vechta in Champions League erneut geschlagen

Rasta Vechta verliert zweites Spiel in der Champions League. Matteo Bazzi/epa/dpa

Vechta (dpa/lni) –

Die Basketballer von Rasta Vechta haben auch ihr drittes Spiel in der Champions League verloren und bleiben am Tabellenende der Gruppe D. Der Bundesligist aus dem Oldenburger Land unterlag dem Gruppenersten ERA Nymburg aus Tschechien mit 74:93 (35:53). Bester Werfer für die von Verletzungen geplagten Vechtaer war Tyger Campbell mit 22 Punkten.

Brandon Randolph kehrte nach seiner Verletzung zurück ins Team und überzeugte mit zwölf Zählern. Luc Van Slooten, der sich am vergangenen Wochenende eine Daumenverletzung zugezogen hatte, saß hingegen nur auf der Bank. Dennoch kam das Team von Head Coach Martin Schiller in Prag gut in die Partie und gestaltete das Spiel zunächst ausgeglichen. Ein kleiner Bruch im zweiten Viertel mit zahlreichen Ballverlusten und Schwächen unter dem Korb sorgte dafür, dass sich die Hausherren absetzen konnten.

Nach dem Seitenwechsel war es zunächst ein ausgeglichenes Spiel. Doch Mitte des dritten Viertels gelang den Gästen ein 11:0-Lauf zum 59:65. Vechta agierte nun selbstbewusster, leistete sich aber zu viele Fouls. Dadurch kam der tschechische Serienmeister von der Freiwurflinie zum Erfolg und ging mit zwölf Punkten Vorsprung ins Schlussviertel. In diesem versuchte Vechta alles, doch immer hatte Nymburg die passende Antwort. Am Ende fiel die Niederlage aber zu hoch aus.