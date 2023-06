Vechta (dpa/lni) –

Basketball-Bundesligist Rasta Vechta hat Nat-Sidi Diallo für die kommende Spielzeit in der BBL verpflichtet. Der 23-jährige Center kehrt nach dem Aufstieg Vechtas zu seinem alten Verein zurück, für den er bereits in der Jugend gespielt hat. «Mit seiner Athletik wird er uns bei der Umstellung auf die BBL helfen», sagte Coach Ty Harrelson in einer Pressemitteilung am Dienstag.