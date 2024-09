Rasta Vechta gastiert beim Topclub der Champions League

Vechta (dpa/lni) –

Für die Rückkehr auf das internationale Parkett hätten sich die Basketballer von Rasta Vechta einen kaum prestigeträchtigeren Gegner wünschen können. Zum Auftakt der Vorrunde in der Champions League gastieren die Niedersachsen am Dienstag (19.00 Uhr/Dyn) beim türkischen Topclub Galatasaray Istanbul.

«Ich denke, dass Galatasaray in dieser Saison antritt, um um den Titel in der Basketball-Champions-League mitzuspielen. Sie haben ganz viel Qualität und Physis in ihrem Kader», lobte Vechtas neuer Trainer Martin Schiller den ersten Gegner. «Galatasaray hat spielerische Qualität und Größe. Wir müssen sehr physisch spielen und eine große Bereitschaft zeigen.»

Vechta ist mit einem Sieg und einer Niederlage in die Bundesliga-Saison gestartet. Das neu formierte Rasta-Team braucht noch Zeit, das wurde bei der Niederlage in Heidelberg deutlich. Die Spielpraxis kann dennoch ein Vorteil sein. «Wir haben schon zwei Pflichtspiele absolviert, für Galatasaray ist es das allererste in dieser Saison», sagte Schiller, der schon den litauischen Spitzenclub Žalgiris Kaunas in der Euroleague trainiert hat.

Vechta war letztmals in der Saison 2019/20 international vertreten, auch damals in der Champions League. Der Wettbewerb hat sich seitdem allerdings extrem entwickelt, was an der Qualität des Galatasaray-Teams deutlich wird.