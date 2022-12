Rassistische Beleidigungen im Linienbus?

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium. Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Polizei ermittelt gegen einen 39 Jahre alten Mann, der in einem Linienbus einen schwarzen Mann rassistisch beleidigt und anschließend geschlagen haben soll. Als das mutmaßliche Opfer den Bus im Hamburger Stadtteil Horn verlassen habe, sei der Tatverdächtige ihm gefolgt und habe dem Geschädigten mehrfach ins Gesicht geschlagen, berichtete die Polizei am Dienstag. Anschließend seien die Männer in unterschiedliche Richtungen gegangen.

Ein 46 Jahre alter Fahrgast hatte den Vorfall im Bus am 8. Dezember beobachtet und die Polizei verständigt. Als die Beamten eintrafen, hatten sich Tatverdächtiger und Opfer bereits entfernt. Anschließende Ermittlungen haben die Beamten nach eigenen Angaben bereits auf die Spur des 39-jährigen Tatverdächtigen gebracht. Gegen ihn werde nun wegen des Verdachts der Beleidigung sowie der Körperverletzung ermittelt. Die Ermittler bitten den Geschädigten, der in Begleitung eines etwa fünf oder sechs Jahre alten Kindes war, sich als Zeuge bei der Polizei zu melden.