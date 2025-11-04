Rasierklingen zwischen Halloween-Süßigkeiten

Kiel (dpa/lno) –

Eine Kieler Mutter hat bei der Kontrolle der gesammelten Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder eine Verpackung mit beidseitig geschliffenen Rasierklingen gefunden. Die 40-Jährige war im Stadtteil Hassee Ende Oktober mit ihren vier Kindern von Haustür zu Haustür gezogen, um bei hübsch geschmückten Häusern Süßigkeiten einzusammeln, wie die Polizei am Vormittag berichtete. Sie erstattete darauf Anzeige. Die Kieler Polizei ermittelt nun, wie die Rasierklingen in die Süßigkeitensammlung gelangten.

Die Polizei appellierte an Eltern, die gesammelten Süßigkeiten der Kinder zu überprüfen. «Was hier passiert ist, hat mit einem harmlosen Halloween-Spaß nichts mehr zu tun», berichtete die Polizei. Wer bewusst eine Verletzungsgefahr in Kauf nehme, handele verantwortungslos. Wer Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder zum Ursprung der Rasierklingen geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0431-1601310 melden.