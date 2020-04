Raser gestoppt: Führerschein und Auto beschlagnahmt

Hamburg (dpa/lno) – Die Polizei hat einen Raser in Hamburg nach einer Verfolgungsjagd gestoppt. Die Beamten der Kontrollgruppe «Autoposer» hielten den Mann am Montagabend im Stadtteil Wilhelmsburg an, nachdem er teils mit 120 Stundenkilometer durch die Stadt gerast war. Laut Polizeiangaben vom Dienstag war der 24-Jährige ein verbotenes Autorennen gefahren. Die Beamten beschlagnahmten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft den Führerschein des Deutschen und dessen Wagen.

Der Mann war der Polizei aufgefallen, als dieser mit überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts fuhr. Die Beamten folgten dem Auto mit dem zivilen Funkstreifenwagen und dokumentierten per Video die Fahrt. Unter anderen überfuhr der Mann mehrmals durchgezogene Fahrstreifenbegrenzungen und überholte andere Autos rücksichtslos und verbotswidrig.

Mitteilung Polizei