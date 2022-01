Rendsburg (dpa/lno) – Ein 37-jähriger Autofahrer ist am Freitag auf der Landesstraße 255 im Kreis Rendsburg-Eckernförde doppelt so schnell gefahren wie erlaubt. Nach Angaben der Polizei erwarten den Mann nun ein Bußgeld von 1200 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot. Der Raser fiel am Morgen einer Videostreife der Polizei auf: Er war mit Tempo 140 unterwegs – erlaubt waren in dem Bereich aber nur 70 Stundenkilometer wegen Straßenschäden.

© dpa-infocom, dpa:220107-99-625975/2

Polizeimitteilung