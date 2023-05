Rasende Autos entwischen der Polizei auf A21

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Auf der Autobahn 21 und der Bundesstraße 404 sind am frühen Mittwochmorgen zwei rasende Autos der Polizei entkommen. Die Wagen seien zum Teil mit Tempo 200 und mehr unterwegs gewesen und hätten mehrere Verkehrsteilnehmer durch ihre Fahrweise gefährdet, teilte die Polizei mit. Mehrere Fahrzeuge, darunter ein Lastwagen, seien zu Vollbremsungen gezwungen worden. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen.

Die Polizei verlor die Raser im Bereich Daldorf (Kreis Segeberg) aus den Augen. Die an einem Wagen, einem teuren Sportauto, angebrachten Segeberger Kennzeichenschilder seien gestohlen gewesen, hieß es. Vermutlich dieselben Fahrzeuge seien zuvor im Zusammenhang mit einem Einbruch in eine Tankstelle in Rostock-Warnemünde aufgefallen.