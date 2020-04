Rapsblüte startet in Schleswig-Holstein in diesem Jahr früh

Raps blüht auf einem Feld vor dem Kleinen Binnensee und der Ostsee bei Behrensdorf in Ostholstein. Foto: Frank Molter/dpa

Rendsburg (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein startet die Rapsblüte in diesem Jahr früher als im Vorjahr. Erste goldleuchtende Rapsfelder erfreuen mit ihrem Duft und ihrer Farbe die Menschen. Doch «der Raps kann Regen brauchen», wie Daniela Rixen von der Landwirtschaftskammer sagte. Raps ist nach Winterweizen und Wintergerste die drittwichtigste Winterfeldfrucht in Schleswig-Holstein. Zuvor war er seit 1987 immer auf Platz zwei hinter Winterweizen gewesen. Damals lag die «normale Anbaufläche» von Winterraps in Schleswig-Holstein bei rund 90 000 bis 100 000 Hektar. Erstmals 2019 lief ihm die Wintergerste diesen Rang ab. In diesem Jahr wird im nördlichsten Bundesland nach einer Prognose des Statistikamts Nord Raps auf 65 200 Hektar geerntet. Das sind rund ein Prozent weniger als 2019.