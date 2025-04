Rapsblüte in Schleswig-Holstein beginnt

Rendsburg (dpa/lno) –

Der Sonnenschein der vergangenen Wochen bringt den Raps in Schleswig-Holstein zum Blühen. In diesem Jahr beginnt die Blüte zwei bis drei Wochen eher als üblich, wie die Landwirtschaftskammer mitteilte. Vor allem in den südlichen Landesteilen, in Dithmarschen sowie zwischen Rendsburg und Kiel zeigen sich die Felder im ersten zarten Gelb. Bis zur Vollblüte mit mindestens 50 Prozent geöffneten Blüten wird es nach Einschätzung der Kammer aber noch ein bis zwei Wochen dauern.

Die Bestände seien unterschiedlich gut durch den Winter gekommen. Die Wurzeln seien wegen des fehlenden Wassers sehr gut entwickelt. Aufgrund der trockenen Witterung geht die Landwirtschaftskammer momentan von einem geringen Infektionsrisiko für Pflanzenkrankheiten aus. Rapsschädlinge seien aber weiterhin ein Thema.

Winterraps steht in diesem Jahr auf rund 76.500 Hektar Fläche in Schleswig-Holstein. Das entspricht einem Quadrat mit knapp 28 Kilometern Kantenlänge. Die Anbaufläche ist um 5.800 Hektar größer als im vergangenen Jahr. Grund dafür seien die guten Bestellbedingungen im Herbst und die vielversprechenden Preise am Markt. Zudem ist Raps wichtig in der Fruchtfolge.