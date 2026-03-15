Rapper Thizzy52 gibt Geheimkonzert in Bremen

Bremen (dpa/lni) –

Der Rapper Thizzy52 hat auf dem Balkon eines leerstehenden Bürogebäudes in Bremen ein unangemeldetes Konzert gegeben. Der Auftritt vor bis zu 2.500 Zuschauern dauerte am Samstagabend rund 20 Minuten, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund der Menschenansammlung musste die Polizei eine Kreuzung sperren und den Verkehr umleiten. Die Veranstaltung sei aber friedlich abgelaufen, hieß es. Nun läuft ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Veranstalter.