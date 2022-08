Rapp peilt gegen Braunschweig ersten Heimsieg an

Kiel (dpa/lno) –

Marcel Rapp hofft im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig auf die Rückkehr von Fabian Reese und Johannes van den Bergh. «Beide sind im Training wieder vollumfänglich dabei gewesen», berichtete der Coach des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel am Donnerstag in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt mit Blick auf die Partie im Holstein-Stadion am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Flügelspieler Reese (24) hat eine Corona-Erkrankung, Linksverteidiger van den Bergh (35) seine muskulären Probleme auskuriert. Da sein Team nach zwei Unentschieden zuletzt beim 2:1-Erfolg in Magdeburg deutlich aufsteigende Form gezeigt hatte, ist Rapp zuversichtlich. «Unser Anspruch ist immer, wir wollen unsere Heimspiele gewinnen.»

Weiterhin nicht zur Verfügung stehen dem 43-Jährigen Stefan Thesker (Achillessehnenreizung), Mikkel Kirkeskov (Corona-Infektion) und Lewis Holtby. «Er hat anhaltende Knieprobleme», berichtete Rapp über den stellvertretenden Mannschaftskapitän, dessen Blessur zunächst konservativ behandelt werden sollen. Falls dies nicht wie erhofft anschlagen sollte, droht ein längerer Ausfall des 31-Jährigen.