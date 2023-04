Räume der Hells Angels durchsucht: 38-Jähriger festgenommen

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Razzia im Drogenmilieu hat die Polizei am Mittwochmorgen in Hamburg-Billstedt mehrere Gebäude durchsucht und einen 38-Jährigen vorläufig festgenommen. Die Beamten hatten Durchsuchungsbeschlüsse für drei Gebäude, darunter auch ein Clubhaus der Hells Angels, sagte Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering.

In einer Wohnung und in einer Garage entdeckten die Beamten zwei Zelte für den Anbau von Cannabis, 42 Cannabispflanzen und zahlreiches Plantagenzubehör. Ein 38-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen, er sollte noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.