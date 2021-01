Räuber überwältigen Rentner in Wohnung

Ein Polizeiauto fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Ein 84 Jahre alter Mann ist in seiner Wohnung in Bremen von zwei Räubern überwältigt worden. Der Mann hatte die Pflegerin seiner 84-jährigen Ehefrau erwartet – er wurde nach dem Öffnen der Tür ins Wohnzimmer gedrängt und auf dem Boden fixiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als wenige Augenblicke später die Pflegerin an der Haustür klingelte, ergriffen die Räuber mit dem erbeuteten Bargeld die Flucht. Das Ehepaar erlitt einen Schock. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Mitteilung der Polizei