Räuber überfallen Frau mit Feuerlöscher in Zugabteil

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Sottrum (dpa/lni) – Unbekannte haben in einem Zugabteil den Inhalt eines Feuerlöschers versprüht und danach eine 22 Jahre alte Bahnreisende ausgeraubt. Die drei Männer waren am Montagabend in einem Zug unterwegs, der von Bremen nach Hamburg fuhr. Der Überfall geschah bei einem Halt in Sottrum (Landkreis Rotenburg), wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Die Täter hätten die wegen des Löschschaumes eingeschränkte Sicht im Abteil ausgenutzt, um aus der Handtasche der 22-Jährigen ein Handy, ein Tablet, Ladekabel sowie eine Flasche Parfüm zu stehlen. Mit ihrer Beute sprangen die dunkel gekleideten Räuber nach den bisherigen Ermittlungen wieder aus dem Zug. Das Opfer erlitt laut Polizei eine Atemwegsverletzung und konnte nur wenig zu dem Überfall aussagen.

Nach Alarmierung der Polizei trafen die Beamten bei ihren Ermittlungen am Bahnhof auf einen 31-jährigen Mann aus Bremen. Er war einem Zeugen aufgefallen und trug tatsächlich die abhandengekommenen Wertgegenstände der Frau bei sich. Der Bremer bestritt laut Polizei eine Beteiligung an dem Raub. Er gab an, die Sachen nur aufgehoben zu haben, um sie dem Eigentümer zurückzugeben. Ob dies der Wahrheit entspricht, müssten nun die Ermittlungen zeigen, hieß es weiter.

Pressemitteilung Polizei Rotenburg