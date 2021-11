Räuber bedroht Taxifahrer mit Schusswaffe

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

Bremen (dpa/lni) – Ein Räuber hat einen Taxifahrer nachts in Bremen mit einer Schusswaffe bedroht und zwei Handys erbeutet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, konnte der mutmaßliche Täter nach kurzer Fahndung gefasst werden. Dabei habe sich erwiesen, dass der 41-Jährige mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann war am frühen Freitagmorgen zu einem wartenden Taxifahrer (69) ins Auto gestiegen. Er bedrohte ihn mit einer Schusswaffe und verlangte Bargeld. Als der Taxifahrer zu schreien begann, schnappte sich der Räuber die zwei Mobiltelefone und rannte davon. Die Beute wurde bei der Festnahme nicht mehr gefunden. Der 41-Jährige kam in Haft.

© dpa-infocom, dpa:211127-99-164905/2

