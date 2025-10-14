Rätselhafter Unfall in Braunschweig bleibt ungeklärt

Die Polizei hatte vermutet, dass jemand den Mann verletzt nach Hause gebracht haben könnte. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Braunschweig (dpa) –

Der rätselhafte Fall eines Mannes, der nach einer nächtlichen Verletzung ohne Erinnerung aufgewacht war, gilt aus Sicht der Polizei inzwischen als abgeschlossen. Es gebe keine Hinweise darauf, dass an dem Vorfall in den frühen Morgenstunden des 7. September eine weitere Person beteiligt war, teilte ein Polizeisprecher mit.

Der 24-Jährige war damals mit einer Gehirnerschütterung und einem verletzten Ellenbogen in seinem Bett aufgewacht, während sein Fahrrad stark beschädigt im Hof stand. Seine Erinnerungen endeten zwischen drei und fünf Uhr morgens auf der Hansestraße im Norden Braunschweigs, wo er sich auf dem Heimweg befand.

Zunächst hatte die Polizei vermutet, dass ihn jemand verletzt nach Hause gebracht haben könnte – diese Annahme bestätigte sich demnach nicht. Die Ermittlungen wurden eingestellt.