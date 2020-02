Bergen (dpa/lni) – Ein Rettungswagen hat bei einer Transportfahrt in Bergen im Landkreis Celle zwei Räder verloren. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die Radmuttern vorher von Unbekannten gelöst wurden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die beiden Räder der Doppelbereifung hinten links seien anschließend mehrere hundert Meter weit gerollt. Der Fahrer konnte den Wagen am Samstag noch sicher stoppen. Verletzt wurde niemand.

Polizeibericht