Radmuttern an Rettungswagen gelockert – zwei Unfälle

Obernkirchen (dpa/lni) –

Im Landkreis Schaumburg ist es zu Unfällen zweier Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes wegen gelockerter Radmuttern gekommen. Die Sanitäter und eine Patientin seien unverletzt geblieben, sagte eine Polizeisprecherin. Die Behörde prüft, ob es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr handelte – und ermittelt gegen Unbekannt.

Zu den Unfällen kam es am Donnerstag in Obernkirchen und in Rodenberg. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet. Demnach wurden auch an einem dritten Rettungswagen gelockerte Radmuttern entdeckt.