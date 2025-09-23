Radlerin prallt gegen Lkw und wird lebensgefährlich verletzt

Flensburg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall in Flensburg ist eine Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Die 44-Jährige war am Morgen auf dem Radweg an einer Baustelle gefahren, wie die Polizeidirektion in Flensburg mitteilte. Dabei habe sie eine Warnbake an der Baustelle gestreift und sei gestürzt. Der Radweg war dort laut Polizei wegen der Baustelle verengt. Sie prallte gegen ein Lastwagen-Gespann. Die Radfahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Während des Einsatzes war die Straße gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.