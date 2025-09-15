Radler nach Zusammenstoß mit Auto lebensgefährlich verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Zusammenprall mit einem Auto im Hamburger Stadtteil Altona ist ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 72-Jährige hatte am Sonntagabend mit seinem Fahrrad mutmaßlich trotz roter Ampel eine Straße überquert und war dabei von einem Auto erfasst worden, wie die Hamburger Polizei mitteilte.

Der Radfahrer war demnach bei dem Zusammenprall mit dem Wagen des 62 Jahre alten Fahrers auf den Boden gestürzt und verletzte sich dabei lebensgefährlich am Kopf. Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten den Verletzten und brachten ihn – begleitet von einem Notarzt – in ein Krankenhaus.

Zur Unfallrekonstruktion hatten die Experten auch eine Drohne eingesetzt. Die Polizei ermittelt jetzt und sucht dabei auch nach Zeugen.