Hamburg (dpa/lno) –

Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Langenhorn schwer verletzt worden. Die Frau war aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Auto an der Ecke Krohnstieg/Grellkamp zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem Unfall kam, stehe noch nicht fest. Einsatzkräfte kümmerten sich um die Verletzte. Der Verkehr wurde einspurig in beide Richtungen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.