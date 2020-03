Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Osnabrück (dpa/lni) – Eine 26 Jahre alte Radfahrerin ist in Osnabrück von einem Bus erfasst und schwer verletzt worden. In der Nacht zum Donnerstag stieß der Fahrer des Busses mit der Frau beim Linksabbiegen zusammen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Es kam zur Kollision und die Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.