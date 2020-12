Radfahrerin tödlich von Auto verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einem Unfallort. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bramsche (dpa/lni) – Eine Radfahrerin ist am Freitag bei einem Autounfall in Bramsche (Kreis Osnabrück) tödlich verletzt worden. Am Morgen habe ein 89 Jahre alter Autofahrer die 80 Jahre alte Radlerin übersehen, die am rechten Fahrbahnrand wartete. Trotz Wiederbelebung durch Ersthelfer und Rettungskräfte starb die Frau an der Unfallstelle, teilte die Polizei mit. Der Führerschein des 89-Jährigen, das Auto und das Fahrrad wurden sichergestellt. Die Straße war mehrere Stunden wegen Spurensuche und -sicherung gesperrt.

Pressemitteilung