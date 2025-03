Hamburg (dpa/lno) –

Eine 32 Jahre alte Radfahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit einem Transporter in Hamburg-Wilhelmsburg gestorben. Nach bisherigen Ermittlungen übersah sie am Samstagnachmittag den vorfahrtsberechtigten Wagen und zog sich durch den Sturz lebensgefährliche Kopfverletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Die Frau starb noch am selben Tag im Krankenhaus.