Radfahrerin schwer verletzt: Verursacher begeht Fahrerflucht

Neumünster (dpa/lno) – Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Neumünster einen Unfall mit einer Radfahrerin verursacht und ist anschließend ohne anzuhalten weitergefahren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die 52-jährige Frau auf einem E-Bike auf der Straße unterwegs und wurde von einem Auto überholt. Dabei touchierte der Außenspiegel des Wagens den Lenker, sodass die Radfahrerin stürzte. Sie zog sich einen Unterschenkelbruch sowie Hautabschürfungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

