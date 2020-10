Radfahrerin prallt gegen Traktorschaufel und verletzt sich

Ein leuchtendes LED-Blaulicht der Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Bersenbrück (dpa/lni) – Eine Frau ist mit ihrem Fahrrad in Bersenbrück im Landkreis Osnabrück mit einem Traktor zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Die 25-Jährige sei am Mittwoch auf einem Radweg an einer Straße unterwegs gewesen, als von einem benachbarten Feld plötzlich ein Trecker kam, sagte ein Polizeisprecher. Der 55 Jahre alte Fahrer wollte den Radweg überqueren, um auf eine Straße zu gelangen. Da er aber die Traktorschaufel vorher nicht hoch genug gefahren hatte, ragte diese mehrere Meter auf den Radweg. Diese Gefahr erkannte die Radfahrerin zu spät und prallte mit ihrem Rad gegen die Schaufel. Sie wurde mit schweren Beinverletzungen und Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Traktorfahrer wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.