Radfahrerin kommt bei Unfall mit Lastwagen ums Leben

Die Leuchtschrift «Unfall» ist auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei zu sehen. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Lübeck (dpa/lno) – Ein 72 Jahre alte Radfahrerin ist in Lübeck von einem Lastwagen überrollt worden. Sie sei wenig später in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Den Angaben zufolge hatte der Lastwagen die Radfahrerin am Montag beim Abbiegen erfasst. Die Frau geriet unter das Fahrzeug und wurde schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo sie wenig später starb. Der 38 Jahre alte Fahrer des Lastwagens hatte die 72-Jährige vermutlich beim Rechts-Abbiegen übersehen, sagte eine Polizeisprecherin.

Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft