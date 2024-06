Husum (dpa/lno) –

Eine 72 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall in Husum lebensgefährlich verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete eine 53 Jahre alte Autofahrerin am Dienstagmittag beim Abbiegen die Vorfahrt der Radfahrerin, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Auto erfasste die 72-Jährige, die stürzte. Sie kam in ein Krankenhaus.