Radfahrerin bei Unfall in Hamburg schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Eine Radfahrerin ist am Sonntagabend in Hamburg bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau bei leichtem Regen an den Deichtorhallen unterwegs, als sie am Übergang Deichtorplatz/Amsinckstraße von einem Auto erfasst wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 48-Jährige eine rote Ampel überquert haben. Der 59-jährige Autofahrer fuhr laut Polizei bei Grün an und konnte die Frau wegen der schlechten Sichtverhältnisse offenbar nicht rechtzeitig erkennen. Eine Notbremsung blieb durch die regennasse Straße ohne Erfolg.

Die Radfahrerin erlitt nach den Angaben Verletzungen am Kopf und am Bein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei sperrte den Deichtorplatz für die Unfallaufnahme für etwa eine Stunde. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zuvor berichteten mehrere Medien.