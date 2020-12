Radfahrer wird von Lastwagen erfasst und stirbt

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug «Unfall» steht vor einem Blaulicht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Illustration

Hannover (dpa/lni) – Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist ein Radfahrer am Mittwoch in Hannover ums Leben gekommen. Der Radler sei noch an der Unfallstelle im Stadtteil Misburg-Nord gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Der Lastwagenfahrer habe mit seinem Transporter aus einer Straße in ein Gewerbegebiet nach links abbiegen wollen, dabei habe er den Radfahrer erfasst. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Straßeneinmündung wurde zwischenzeitlich gesperrt. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.