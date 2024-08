Radfahrer wird von Auto erfasst – tot

Steinbeck (dpa/lni) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Heidekreis ist ein 65 Jahre alter Radfahrer ums Leben gekommen. Am Sonntagabend habe eine 18 Jahre alte Autofahrerin in Steinbeck beim Überqueren einer Kreuzung offensichtlich den Radfahrer übersehen, der Vorfahrt gehabt habe, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß. Der 65-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Kreuzung wurde zwischenzeitlich für die Unfallaufnahme gesperrt.