Radfahrer von Taxi und weiterem Auto angefahren

Prisdorf (dpa/lno) –

Ein Fahrradfahrer ist in Prisdorf (Kreis Pinneberg) von zwei Autos erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 59-Jährige wurde beim Überqueren einer Straße zuerst von einem Taxi angefahren und stieß beim Stürzen gegen ein weiteres Fahrzeug, wie die Polizei am Freitag nach aktuellem Ermittlungsstand mitteilte. Der Radfahrer wurde nach dem Unfall am Freitagmorgen mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 69 Jahre alte Taxifahrer und sein Fahrgast verletzten sich leicht. Wie es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar. Ein Sachverständiger wurde mit der Rekonstruktion des Geschehens beauftragt. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Zusammenstoß geben können.