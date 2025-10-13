Radfahrer von Linienbus erfasst und schwer verletzt

In Hamburg-Harburg ist es am Montag zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Linienbus gekommen. (Symbolbild) David Inderlied/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus ist ein Radfahrer am Montagmittag in Hamburg-Harburg schwer verletzt worden. Er sei in eine Klinik eingeliefert worden, aber ansprechbar, teilte die Polizei Hamburg mit. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.

Die Polizei sei um kurz vor 13.30 Uhr alarmiert worden, sagte ein Sprecher. Der Unfall habe sich am Harburger Ring im Zentrum des Stadtteils ereignet. Der Radfahrer sei von einem Linienbus erfasst worden. Im Bus seien drei Menschen verletzt worden, davon sei einer ebenfalls zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.