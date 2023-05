Radfahrer von Lastwagen erfasst und tödlich verletzt

Hessisch Oldendorf (dpa/lni) –

Ein 81-jähriger Radfahrer ist in Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann aus Hameln stieß am Freitagnachmittag gegen den an ihm vorbeifahrenden Lkw und geriet unter den Wagen, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für den Unfall war am Samstag zunächst unklar. Der 45-jährige Lkw-Fahrer, der sich nun wegen fahrlässiger Tötung verantworten muss, stand zum Unfallzeitpunkt nicht unter Alkoholeinfluss. Die Polizei ermittelt.