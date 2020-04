Radfahrer von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Garbsen (dpa/lni) – Beim Überqueren einer Straße ist ein 62 Jahre alter Radfahrer in Garbsen von einem Auto erfasst worden und hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Mann habe die Straße mit seinem Rad im Bereich einer «Bedarfsampel» überquert, als ihn eine 52-Jährige mit ihrem Wagen erfasste, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Ob die Ampel aktiv gewesen sei beziehungsweise welche Farbe sie gezeigt habe, werde noch ermittelt. Ein Rettungshubschrauber habe den Schwerverletzten ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge in Höhe der Autobahnraststätte Garbsen-Nord im Ortsteil Schloß Ricklingen.

