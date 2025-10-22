Radfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall in Krankenhaus

Kiel (dpa/lno) –

Mehr als eine Woche nach einem Verkehrsunfall in Kiel ist ein 51-jähriger Radfahrer im Krankenhaus verstorben. Der Mann war mit seinem Fahrrad mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Schließlich stürzte er auf die Straße und kam mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in eine Klinik.

Bei dem Vorfall am Freitag vor einer Woche soll er laut Polizei eine rote Ampel missachtet haben, wodurch es zu dem Unfall kam. Das Polizeirevier Kiel habe die Ermittlungen aufgenommen.