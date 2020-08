Radfahrer verletzt 77-Jährigen im Streit lebensgefährlich

Ein Streifenwagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Kayhude (dpa/lno) – Ein Radfahrer hat am Wochenende auf dem Alsterwanderweg bei einer Auseinandersetzung einen Rentner lebensgefährlich verletzt. Der 77-Jährige war mit seiner Ehefrau und einer Bekannten in Kayhude im Kreis Segeberg spazieren, als er mit einem entgegen kommende Radler in einen Streit verwickelt wurde, wie die Polizeidirektion Bad Segeberg am Dienstag mitteilte. Dabei soll der Radfahrer den Rentner zu Boden gebracht und anschließend mehrfach auf ihn eingeschlagen haben. Die Kripo sucht jetzt Zeugen für die Tat am Sonnabend.