Radfahrer unter Drogen fährt gegen Streifenwagen

Lübeck (dpa/lno) –

Mit einem Streifenwagen ist ein 35 Jahre alter berauschter Radfahrer in Lübeck kollidiert. Wie sich herausstellte, lag gegen ihn ein offener Haftbefehl vor und er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Auch die Herkunft seines Fahrrades und seines Smartphones habe er nicht schlüssig erklären können, teilte die Polizei am Montag mit. Der 35-Jährige kam in die Justizvollzugsanstalt Lauerhof, um seine Haftstrafe abzusitzen.

Der Mann war am Sonnabend von der Polizei beobachtet worden, wie er an einer Kreuzung eine rote Ampel missachtete und deshalb beinahe mit einem Auto zusammenstieß. Als die Beamten dem Mann folgten, um ihn zu kontrollieren, kam er vom Radweg ab und fuhr dem Streifenwagen in die Seite. Verletzt wurde niemand, gegen den 35-Jährigen wird jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.